Bitcoin Bank Breaker: Erfahrungen? Betrug und 0% Auszahlung bei bitcoin-bankbreaker.com?

Sind Sie von den verlockenden Versprechungen bei Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) überzeugt worden? Stehen Sie jetzt vor Problemen, Ihre Investition zurückzuerhalten? Das ist kaum überraschend.

Tatsächlich habe ich hochaktuelle Erfahrungen von einem durch Anlagebetrug betroffenem Investor vorliegen, der schweren Schaden erlitten hat und nun glaubt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Zu Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) warnt die BaFin öffentlich. Die Beweise deuten anscheinend darauf hin, dass die Plattform geschickt eine Fassade der Seriosität aufrechterhält, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

Update vom 10.08.2024: BaFin schaltet sich erneut ein!

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 7. August 2024 erneut eine Warnung herausgegeben, diesmal vor der Online-Handelsplattform Bitcoin Bank Breaker, die über die Website bitcoinb-breaker.com operiert.

Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber dieser Website ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Bereits am 31. Juli 2023 hatte die BaFin vor einem ähnlichen Angebot auf der Website bitcoin-bankbreaker.com gewarnt. Verbraucher werden ausdrücklich zur Vorsicht aufgerufen, da das Geschäft möglicherweise illegal ist und Risiken birgt.

Update vom 08.04.2024:

Riesige Erfolge für meine Kanzlei in Sachen "Geld zurück" nach einem Anlagebetrug. Die Scammer müssen sich warm anziehen:

Einer meiner Mandanten freut sich über die Beschlagnahme von seinen verloren geglaubten Bitcoin (BTC) im Wert von über 70.000,00 Euro. Die Kryptowährungen werden jetzt zu ihm zurückgeführt!

Darüber hinaus konnte ich für einen weiteren Geschädigten nach einem Überweisungsbetrug 180.000,00 Euro (!) per Banküberweisung zurückholen! Dieser Mandant kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen.

Meine Erfahrungen zeigen mir, dass wir blitzschnell reagieren müssen, detaillierte Blockchain-Analysen brauchen, Zahlungsströme nachverfolgen sollen und eine enge, anwaltliche Kooperation mit den Ermittlungsbehörden stattzufinden hat. So können wir den Abzockern die Stirn bieten!

Üble Erfahrungen mit Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com): Geld weg?

Ein echter Beispielfall mag verdeutlichen, wie es auch bei Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) ablaufen könnte: Eine Person hat sich über einen Internetlink auf einer seriös wirkenden, aber letztlich dubiosen Trading-Plattform angemeldet, um einen Zuverdienst im Trading-Bereich zu erzielen. Diese Person wurde von einem Herrn kontaktiert und hatte regelmäßigen Kontakt mit ihm.

Es fällt auf, dass die Telefonnummer des fragwürdigen Herrn jedes Mal unterschiedlich ist. Diese Tatsache bereitet der Person Unbehagen und sie hegt Bedenken, dass ihr investiertes Startkapital von 10.500 € verloren sein könnte.

Ursprünglich war die Investition als Ausweg aus ihrer finanziellen Notlage gedacht. Nun befindet sie sich jedoch in einer unsicheren Position. In diesem Zusammenhang bittet sie um Unterstützung, sei es in Form von Ratschlägen oder Empfehlungen. Vor solch einem "Rätsel" könnten auch Anleger bei Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) stehen.

Was sagt die BaFin? Eiskalter Betrug bei Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com)?

Die BaFin hat eine Warnung herausgegeben bezüglich der Webseite Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) und ihrer Betreiber. Die Behörde führt derzeit Ermittlungen durch.

Laut Kreditwesengesetz ist es in Deutschland erforderlich, eine spezielle Erlaubnis der BaFin einzuholen, um Bank-, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbieten zu dürfen.

Leider gibt es Unternehmen, die solche Dienstleistungen ohne die notwendige Genehmigung durchführen. Bitcoin Bank Breaker (bitcoin-bankbreaker.com) scheinen stark in diese Richtung zu gehen!

Anlagebetrug nicht auf Deutschland beschränkt - Österreich und Schweiz ebenso betroffen!

Die vorliegend diskutierte Konstellation eines möglichen Investmentbetrugs ist keineswegs nur auf Deutschland beschränkt. Denn die Finanzbetrüger nutzen den gesamten, deutschsprachigen "Markt" an potenziellen Betrugsopfern voll aus!

Seitens der Kantonspolizei Zürich werden in regelmäßigen Abständen die Namen unseriöser Handelsplattformen und die Akteure hinter dubiosen Geldanlagen veröffentlicht. Von der schweizerischen Finanzaufsicht FINMA gibt es ebenso aktuelle Warnhinweise.

In Österreich sieht es nicht anders aus. Die Finanzaufsicht FMA schlägt Alarm und rät Investorinnen und Investoren zur Vorsicht. Beim österreichischen Bundesministerium für Inneres findet sich eine eigene Info-Website zum Online-Anlagebetrug.

In meiner Kanzlei bearbeite ich vorwiegend Betrugsfälle, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgespielt haben.